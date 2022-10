De Luca sgrida il Principe Alberto a Monteverde: “Mangi e bevi troppo, ti ricoveriamo”

Il Principe Alberto gusta il caciocavallo irpino e beve birra prodotta in zona ma De Luca interviene: “Non esagerare altrimenti ti ricoveriamo”. Siparietto a Monteverde tra il Principe Alberto di Monaco ed il Governatore De Luca. Il Principe, in visita ufficiale nel borgo irpino, ha mostrato di gradire soprattutto il caciocavallo podolico e la birra prodotta in questa terra. Il Presidente della regione Campania, allora, subito lo ha bacchettato ironicamente, con espressioni che però non andrebbero rivolte ad un Principe. Alberto di Monaco, nonostante i richiami di De Luca, ha assaggiato e gradito tante specialità tipiche dell’Irpinia e ha invitato produttori ed aziende di Monteverde a Montecarlo. Servizio di Enzo Costanza #civuoleCOSTANZA

Ecco il video: