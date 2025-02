De Luca sfida Manfredi e Fico: “Modello Napoli? Vediamo prima se c’è qualcuno in grado di governare

Botta e risposta sulle elezioni regionali tra il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il governatore della Campania Vincenzo De Luca a Gallerie d’Italia, a Napoli, per la presentazione del libro Photoansa. Manfredi, così come Roberto Fico, ripropone il “Modello Napoli”, ma il governatore replica: “Ho sentito prima che si vuole fare una bella coalizione per la Campania, ampia e coesa. Che bella cosa. Ma se vogliamo fare la coalizione dobbiamo decidere prima cosa fare e se c’è qualcuno in grado di governare”.

Quella di De Luca sembra una sfida: “Io posso fare – dice guardando di fronte a lui Manfredi e Fico seduti in prima fila – qualsiasi coalizione. Ma si deve mettere sul tavolo la capacità di ognuno, chiedendo “tu cosa hai fatto nella vita per parlare?”. Poi l’attacco al Pd: “Vado avanti per la mia strada, lo sto dicendo da un anno. Nel nostro partito parlano tra di loro una ventina di capi corrente, paragonabili al Pcus di Breznev oppure alle idee di Kim Jong-un. Sono autoreferenziali quanto presuntuosi”.

E sul terzo mandato: “In Liguria hanno scelto Orlando che sta da venti anni in Parlamento, ha fatto tre volte il ministro, lì non c’erano problemi? Decaro è stato per dieci anni il sindaco di Bari, poi europarlamentare e viene candidato a presidente della Puglia? Altro che terzo mandato, è una grande manfrina, un’aggressione a un uomo libero che non ha mai fatto parte di gruppi e sottogruppi. Io penso a lavorare, gli altri costruiscono le tribù e i percorsi per candidarsi in Parlamento la prossima volta. Una forza di opposizione seria – conclude De Luca – avrebbe dovuto fare battaglia contro il governo per aver impugnato solo la legge della Campania”.