De Luca salta incontro con i lavoratori di Luogosano, ma Bonavitacola assicura: “Regione non starà a guardare”

A Solofra si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, ma è assente il governatore campano Vincenzo De Luca, che ha annullato la sua partecipazione all’ultimo momento, saltando anche l’incontro con i sindacati e i lavoratori della ArcelorMittal di Luogosano. Questi ultimi lo attendevano all’esterno dell’Auditorium Solofra Service. A rassicurare i dipendenti dello stabilimento, che ha annunciato la chiusura entro luglio, sull’impegno della Regione Campania nella difficile vertenza sono i consiglieri regionali Enzo Alaia e Maurizio Petracca, insieme al Vicegovernatore Fulvio Bonavitacola.

La strategia del numero due di Palazzo Santa Lucia è di portare la vertenza sul tavolo del Governo, aprendo un tavolo nazionale per valutare i margini di trattativa con l’azienda o, se necessario, individuare altri investitori. “Non staremo a guardare – assicura Bonavitacola – ma il governo centrale deve scendere in campo in prima persona per trovare una soluzione, qualsiasi essa sia, purché si salvaguardino i livelli occupazionali. Come Regione non possiamo promuovere direttamente iniziative imprenditoriali, ma possiamo creare le condizioni opportune, in primo luogo attraverso il potenziamento delle infrastrutture, l’efficientamento energetico e la formazione. Poi c’è anche la questione delle Zone Economiche Speciali. Arcelor afferma che dismette gli impianti per motivi logistici, per le interruzioni elettriche e la carenza di acqua? Queste sono chiaramente delle scuse” conclude il Vicegovernatore e assessore all’Ambiente.