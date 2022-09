De Luca “raccomanda” l’uso delle mascherine anche su mezzi pubblici

“Sulla sanità la situazione è tranquilla in Campania, abbiamo deciso che l’uso della mascherina rimane obbligatorio nelle strutture sanitarie, negli ospedali e nelle residenze sanitarie assistite. Credo che abbia deciso in questo senso anche il Governo, il Ministero della Salute, ma non è stato ancora pubblicato nulla. L’ordinanza della Campania è di stamattina”.

Lo dice il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento settimanale in streaming con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio. Dal governatore “l’appello alla prudenza anche sui mezzi di trasporto”.

“L’orientamento nazionale è che la mascherina non è obbligatoria su mezzi pubblici, treni e traghetti. La Regione Campania raccomanda l’uso della mascherina anche sui mezzi pubblici” afferma De Luca che poi aggiunge.

“Nelle ultime 2 settimane si è registrato un incremento di contagi Covid nel nord-est del Paese. Veneto, Trentino, Lombardia, Friuli: non vorrei che fosse l’inizio di qualcosa di più serio, manteniamoci prudenti. Ad oggi non ci sono problemi nelle terapie intensive e nei reparti ordinari ma è bene mantenere il massimo della prudenza” sostiene il Presidente della Campania che annuncia la ripartenza dall’1 ottobre della campagna di vaccinazione ordinaria.

Dalla settimana prossima invece “riprendiamo con le vaccinazioni Covid per lo meno nelle residenze sanitarie assistite e per i soggetti fragili”.