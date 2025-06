De Luca ora chiede un “breve rinvio” delle elezioni regionali

Il presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca ha scritto al presidente della conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga per chiedere di sollecitare un “breve rinvio” delle elezioni regionali in programma il prossimo autunno.

La notizia si apprende dall’Ansa da fonti qualificate.

Nella lettera, il governatore campano sottolinea che “ci sono interventi di assoluto valore strategico che sono in corso di realizzazione in Campania che stanno concludendo il loro iter amministrativo che rischiano di bloccarsi o di essere ritardati in maniera grave”. Da qui la richiesta “di valutare per ragioni oggettive l’opportunità di sollecitare un breve rinvio della scadenza elettorale”.