De Luca ha deciso: “In Campania mascherine all’aperto per tutto febbraio”

“Dall’11 febbraio via le mascherine all’aperto? Piano piano, non andate di fretta. Non è un grande sacrificio, in Campania teniamola qualche settimana in più così stiamo un po’ più tranquilli”.

Lo dice il Presidente della Campania Vincenzo De Luca, intervenuto a margine del sopralluogo al cantiere per il potenziamento dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi.

“Voi avevate fretta di fare il Carnevale, di andare a gavazzare, ma superiamo questo periodo di festa. San Valentino, Carnevale, la lasagna: manteniamoci prudenti e quindi almeno per il mese di febbraio continuiamo con le mascherine” annuncia il governatore che ricorda come l’obbligo di indossare anche all’aperto i dispositivi di protezione in Campania è fondamentale alla luce della densità abitativa maggiore rispetto alle altre regioni.

“Cerchiamo di arrivare alla fine dell’emergenza che è prevista in Italia a fine mese marzo. Serve un po’ di prudenza in più” spiega De Luca.