De Luca domani in città al fianco di Petracca

Verso le Regionali del 23 e 24 novembre, il consigliere regionale uscente Maurizio Petracca, candidato capolista per il Partito Democratico per il collegio di Avellino, incontra Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania.
L’appuntamento è programma per domani, giovedì 13 novembre, con inizio alle ore 19.30 ad Avellino presso lo Spazio Arena (via Amabile, angolo via SS Trinità 93).
Un bilancio di quanto realizzato nelle ultime due legislature regionali, le prospettive per il futuro, la visione sulle aree interne saranno i temi al centro dell’incontro che vedrà la partecipazione di sindaci, amministratori, militanti, simpatizzanti.