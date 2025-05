De Luca: “Contiamo di arrivare a 200 anni, sempre in buona compagnia”

“Noi contiamo di arrivare fino a 200 anni, sempre in buona compagnia. Quello a cui fare attenzione sono le cattive compagnie. E a Roma c’è una concentrazione di cattive compagnie e anche di portaseccia che non si può avere idea”.

Non poteva mancare la quotidiana battuta al vetriolo che il governatore della Campania Vincenzo De Luca dedica al tema della ormai prossima campagna elettorale per le Regionali. De Luca lo ha ribadito questa mattina, a margine del convegno “Multifunzionalità e riuso delle acque: Il ruolo del Consorzio di Bonifica”, che si e’ svolto a Santa Maria La Fossa, in occasione dell’inaugurazione di un impianto fotovoltaico galleggiante. Ha anche ripetuto: “Fra le bandiere di partito e gli interessi del territorio e dei cittadini, io scelgo i cittadini e il territorio, il resto se ne può andare al diavolo”.