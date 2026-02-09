De Luca avvia l’unità nel Pd: partito unito per la sfida in città a Festa e alla destra

AVELLINO- Unità del partito e amministrative, in particolare nel capoluogo. Due facce della stessa medaglia per Piero De Luca, il segretario regionale del Partito Democratico che nel pomeriggio ha riunito allo stesso tavolo tutte le anime del PD irpino. A partire dall’area che fa riferimento alla maggioranza, quella di Maurizio Petracca, all’area Shlein, con Lello De Stefano e Antonio Gengaro, all’ex senatore Enzo De Luca e all’ex presidente del Consiglio Regionale Rosa D’Amelio e all’area che ha candidato alla segreteria provinciale Pellegrino Palmieri in alternativa a Marco Alaia, ovvero Franco Iovino. Tutti presenti. Ai quali De Luca ha ribadito la necessità di una disponibilità ad un congresso unitario. Perche’ il ragionamento del segretario regionale e’ semplice. La sfida delle amministrative impone unita’ ed una prova di maturità. Per cui rilanciare il partito significa innanzitutto lavorare per prepararsi “alle sfide che abbiamo davanti, a partire dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale che avverrà a breve e poi le elezioni nei tanti comuni che saranno chiamati alle urne nella prossima tornate elettorale. A partire dal capoluogo la citta’ di Avellino, in cui credo che abbiamo il dovere di mettere in campo una proposta in grado di rilanciare la città, prendendo le distanze in piena discontinuità dall’ esperienza amministrativa di Festa e del centrodestra. Quindi abbiamo un lavoro enorme da fare in questa provincia e positiva e’ la responsabilità che è arrivata da tutte le forze in campo, per mettere subito a terra il lavoro da fare e non perdere altro tempo, perché dobbiamo poi incominciare a dare risposte sia rispetto agli impegni assunti nelle scorse elezioni regionali, sia rispetto al lavoro, appunto da mettere in campo per le prossime elezioni amministrative”. Per questo motivo il segretario regionale ha evidenziato come “Avevamo necessità di avviare il percorso della segreteria provinciale unitaria proprio per questa ragione, perché le scadenze sono tante e non possiamo permetterci di non avere una segreteria pienamente insediata”. Per individuare il candidato, assicura De Luca “apriremo un tavolo sicuramente con le altre forze del centro sinistra. Lo faremo con la chiarezza, però che ci ha sempre contraddistinto proviamo a mettere in campo un coalizione ampia senza veti che tenga dentro tutte le forze alternative alla destra, sulla base però di programmi seri, credibili che parlino ai cittadini e parlano alla alle comunità dei territori interessate su questa base, sono fiducioso che riusciremo a trovare una sintesi, trovare una quadra su un candidato che si autorevole è in grado di rilanciare la città di Avellino dopo l’esperienza amministrative del nostro punto di vista non positivo e non all’altezza di questo capoluogo”. Sul congresso c’è invece ottimismo per una chiusura unitaria dell’appuntamento: