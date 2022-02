Napoli, 34enne di Avellino vandalizza la basilica di Santa Chiara

Una 34enne di Avellino è stata denunciata con l’accusa di danneggiamento per aver imbrattato con un graffito la basilica di Santa Chiara a Napoli.

Una donna di 34 anni, residente ad Avellino, è stata denunciata con l’accusa di aver imbrattato le mura della basilica di Santa Chiara a Napoli. Il suo graffito: “Lotta alla Cama” è stato realizzato su un muro del complesso monastico. Alcuni passanti che hanno avvisato le forze dell’ordine. I carabinieri hanno fermato la donna in via Benedetto Croce.

La 34enne, disoccupata e incensurata e residente ad Avellino, ha spiegato il suo obiettivo: realizzare un attacco alla camorra. Di fatto la realizzazione sarebbe stata interrotta dall’intervento delle forze dell’ordine. La signora è stata denunciata per danneggiamento aggravato. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la bomboletta spray usata dall’indagata.