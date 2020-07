Attualità In Evidenza D’Amelio: 460 milioni per la viabilità in Irpinia 9 Luglio 2020



Stanziati circa 460 milioni per la viabilità in Irpinia. “La provincia di Avellino nei prossimi anni godrà di miglioramenti di viabilità da parte dell’ Anas”. La presidente del consiglio regionale, Rosetta D’Amelio, spiega, “la società ha approvato il piano di fabbisogno 2021-2024 per 210 milioni, 15 milioni per la sistemazione delle sette gallerie principali , 170 milioni destinati per l’adeguamento della SS7 Ofantina e 62 milioni per i cantieri in essere”.

“In particolare – spiga D’Amelio – gli interventi che rendono più sicura la rete stradale irpina, sono i lavori interessati alla rotonda dell’uscita di Avellino Est dell’autostrada A16 Napoli-Bari e l’inserimento della corsia destinata ai veicoli lenti sulla SS7 Ofantina”.

“Martedì incontrerò l’amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini , – conclude la D’Amelio – per ringraziarlo dell’attenzione dedicata all’Irpinia e per discutere dei tempi e delle modalità degli interventi”.