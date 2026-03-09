Dalle radici dell’Irpinia allo studio del lusso: il giovane Alessio Arcidiacono si laurea al Sannio

In un’Irpinia che continua a smentire i luoghi comuni sulle aree interne, arriva un nuovo segnale di vitalità e competenza: Alessio Arcidiacono, giovane irpino, ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi del Sannio, con una tesi incentrata sul concetto di “lusso accessibile”.

Il neo dottore ha voluto dedicare questo momento anche alla sua terra:

«Questo traguardo – ha dichiarato – è solo l’inizio di un viaggio che porterà la mia terra sempre con me. Sono orgoglioso di essere cittadino irpino e ne vado fiero. La mia tesi ha esplorato un tema affascinante: la concezione del “lusso accessibile”. Ho analizzato come prodotti e servizi, un tempo riservati alle élite, siano oggi resi fruibili a un pubblico più ampio senza perdere l’aura di esclusività. Ho approfondito il ruolo del marketing esperienziale e delle nuove tendenze digitali. In conclusione, ho dimostrato come il lusso accessibile ridefinisca l’aspirazione, creando connessioni emotive che, pur allargate, mantengono una promessa autentica di valore. Ovunque il futuro mi prospetti, la mia terra, l’Irpinia, sarà sempre con me».

Per il giovane irpino, la famiglia e gli amici è stato un momento carico di emozione, un passaggio simbolico che racconta la forza di una generazione che non rinnega la propria terra, ma la porta con sé come motore di futuro. Un traguardo che conferma come il territorio sappia ancora generare talenti capaci di coniugare radici solide e visione contemporanea.