Dalla Toscana all’Irpinia: Antonella Bundu ad Avellino

Sabato pomeriggio dalle ore 17:30 lungo il Corso di Avellino presso il Jungle Gin Bar, ci sarà Antonella Bundu, candidata presidente di Toscana Rossa, la lista alternativa che ha sfondato il 5% alle scorse regionali in Toscana.

Interverranno: Aldo D’Andrea, medico in prima linea, sulla sanità pubblica; Antonello Alviggi, lavoratore forestale e attivista sindacale, sul lavoro e i diritti sociali; Carlo Borriello, attivista per l’acqua pubblica, sui beni comuni; Michele Solazzo, dei comitati contro l’eolico selvaggio, su ambiente e politiche energetiche; Antonio Marzio Liuzzi, coordinatore provinciale dei Giovani Comunisti, su istruzione, trasporti e cultura. Saranno presenti le candidate e i candidati di Campania Popolare dell’Irpinia.