Dall’Irpinia all’Egitto: l’ITS Academy Ermete tra le eccellenze italiane dell’istruzione tecnica nel Mediterraneo

L’ITS Academy Ermete di Avellino ha partecipato con una propria delegazione alla prima edizione del “Forum dell’Istruzione Tecnica e Professionale dei Paesi del Mediterraneo” (TechSkills Forum), svoltosi dal 5 al 7 giugno al Cairo alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di delegazioni ministeriali di 16 Paesi e dei vertici di Confindustria.

La partecipazione dell’istituto avellinese non è casuale, ma frutto di un riconoscimento esplicito. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha scelto di portare al Forum le eccellenze del sistema ITS Academy italiano, individuando in questi istituti il modello più avanzato di integrazione tra formazione tecnica superiore e mondo produttivo, quella filiera 4+2 che il ministro Valditara ha indicato come punto di forza dell’offerta educativa nazionale e come strumento strategico per la cooperazione tra l’Europa e i Paesi del Nord Africa.

L’⁠ITS Academy Ermete ha allestito uno stand espositivo altamente multimediale e interattivo, un vero e proprio polo tecnologico che ha destato fortissima attenzione e curiosità tra le numerose delegazioni provenienti da tutto il bacino mediterraneo. L’istituto ha messo in mostra le tecnologie innovative di cui si avvale quotidianamente nella didattica: in primissimo piano i visori 3D per la realtà virtuale e aumentata, strumenti d’avanguardia che stanno ridefinendo i confini della formazione tecnica avanzata nei settori dell’energia e delle tecnologie rinnovabili, vocazione storica dell’Istituto Ermete.

Il Forum ha segnato un momento di svolta nel dialogo euromediterraneo sulla formazione tecnica e professionale, con l’obiettivo di costruire un hub formativo capace di connettere sistemi educativi, imprese e giovani talenti su scala internazionale. La presenza dell’ITS Academy Ermete a questo tavolo conferma il ruolo di Avellino e dell’Irpinia come territorio capace di esprimere eccellenze riconosciute a livello nazionale e internazionale nel campo dell’istruzione tecnica superiore.