Dal 15 giugno in Irpinia già 130 incendi Continua a bruciare il Vallatrone

AVELLINO- 130 incendi dal 15 giugno ad oggi in provincia di Avellino sui 540 roghi registrati in tutta la Campania. Un secondo posto da “emergenza” per la nostra provincia, visto che la stagione di massina pericolosita’ per i roghi non e’ ancora terminata. Un lavoro impegnativo per la Protezione Civile Regionale, il personale delle Comunita’ Montane e quello dei Carabinieri Forestali per i roghi in montagna, per il personale dei caschi rossi per gli interventi in prossimita’ del centro abitato. Colposi o dolosi? Il vero interrogativo per la maggior parte dei roghi e’ legato proprio alla sua origine. Continua intanto a bruciare il canalone del monte Vallatrone che sovrasta il centro abitato di Summonte, dove anche oggi sono impegnati due mezzi aerei della Protezione Civile Regionale ed anche uno della Protezione Civile Nazionale. Almeno trenta ettari quelli andati in fumo secondo una prima previsione.