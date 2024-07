Dai spazio alle tue passioni e goditi il risparmio grazie ai codici sconto su ManoMano

Il marketplace per arredare casa e dedicarsi al fai da te

ManoMano è un marketplace nato nel 2013 in Francia che ha incentrato la propria attività sull’acquisto e la vendita di articoli per la casa e il fai da te, oltre a prodotti destinati a professionisti e appassionati di giardinaggio. Il suo approdo in Italia risale al 2015 e oggi il sito ufficiale è visitato ogni mese da oltre 50 milioni di utenti. A garantire loro un’esperienza ottimale è la piattaforma user-friendly proposta, che vede venditori e acquirenti mettersi in contatto in modo rapido e altrettanto semplice. Le recensioni pubblicate, e il sistema di valutazione dei prodotti adottato, consentono ai clienti di scegliere gli articoli con la massima consapevolezza.

A differenziare l’offerta del marketplace è anche la decisione di ManoMano di offrire diversi prodotti esclusivi. Gli accordi stretti con brand e produttori noti sul mercato internazionale dà modo a chi intende acquistare online di disporre di prezzi altamente competitivi.

Cosa offre ManoMano: articoli per la casa, il bricolage e non solo

Affidarsi a ManoMano significa avere l’opportunità di scegliere da un vastissimo catalogo in grado di accontentare ogni utente con differenti necessità. Dalla sezione “Le nostre migliori categorie” è possibile accedere a tre categorie principali denominate “Giardino e piscine“, “Arredo casa” e “Utensileria“. Ognuna di tali sezioni è a sua volta suddivisa in sottocategorie.

Nella prima compaiono elementi d’arredo per esterni come salotti, mobili e casette da giardino, piscine e ombrelloni, a cui si aggiungono attrezzi come motoseghe, tagliaerba, decespugliatori e pulitori ad alta pressione. Optando per “Arredo casa”, invece, si potranno ricevere direttamente a casa letti e materassi per la zona notte, mobili TV, divani e sgabelli bar per il soggiorno o la taverna, tavoli da pranzo e sedie perfetti per la zona pranzo. “Utensileria”, infine, accontenta gli amanti del fai da te e le persone che si prendono cura dei lavori di casa con trapani, seghe circolari, smerigliatrici, compressori, livelle laser e scale. Il tutto, come ricordato in precedenza, è proposto a prezzi interessanti, destinati a diminuire ancora di più grazie alle offerte presentate sulla piattaforma o attraverso l’attivazione di un codice sconto ManoMano.

Risparmiare su ManoMano grazie a codici sconto, offerte dedicate e promozioni speciali

Navigando nel catalogo online di ManoMano è frequente imbattersi in ottime promozioni e sconti a carrello ma lo strumento che regala le maggiori soddisfazioni agli amanti del risparmio è sicuramente dato dai codici sconto. Conosciuti anche come coupon o voucher, sono la versione “moderna” dei buoni sconto cartacei. Utilizzabili per lo shopping online, una volta attivati riducono l’importo totale di un ordine o, in alternativa, permettono di ottenere la spedizione gratuita o dei prodotti in regalo.

La procedura di attivazione vede gli utenti selezionare il buono sconto da riscattare, quindi scegliere i prodotti sul sito di ManoMano. Se non sai dove trovare i migliori sconti ManoMano attivi al momento, puoi affidarti ai codici sconto ManoMano di Discoup.com e avrai l’imbarazzo della scelta. Oltre a ManoMano, nel portale del risparmio troverai coupon di migliaia di store online tra cui i più famosi del mercato. Che tu stia cercando un capo di abbigliamento, un device tecnologico o un nuovo complemento d’arredo per la tua casa, risparmiare sarà un gioco da ragazzi grazie ai codici sconto di Discoup.com.

Ma oltre ai tanti buoni sconto offerti, ad attirare i consumatori è anche la scelta di ManoMano di proporre offerte personalizzate, basate sulle ricerche effettuate. Scorrendo la home page è possibile visualizzare diversi banner volti a presentare offerte valide per periodi limitati di tempo. Esempi in proposito sono le “Offerte lampo della settimana”, “Le offerte attive al momento” e “Approfitta delle promo”. Sono da ricordare, infine, i prezzi speciali previsti per il lancio di nuovi prodotti, le promozioni in prossimità delle feste e quelle rilasciate a novembre in occasione del Black Friday e del Cyber Monday.

Perché affidarsi ad un marketplace: i punti di forza di ManoMano

A caratterizzare un marketplace è la presenza di un catalogo in cui appaiono prodotti realizzati da diversi venditori che si affiancano in una piattaforma comune. In un marketplace i clienti sono liberi, prima di procedere all’acquisto, di cercare e porre a confronto gli articoli di loro interesse. Nella gran parte dei casi, come avviene per ManoMano, è lo stesso marketplace a gestire gli ordini, garantire che le transazioni avvengano in tutta sicurezza, occuparsi dell’aspetto logistico e fornire il servizio di assistenza.

Date le caratteristiche appena menzionate non stupisce perché sempre più aziende e utenti siano soliti rivolgersi ad un marketplace. La selezione dei prodotti da acquistare è facilitata dalle dettagliate schede tecniche poste a corredo delle foto degli articoli. ManoMano e altri marketplace propongono anche sezioni che elargiscono consigli sugli articoli da acquistare e sul loro utilizzo.