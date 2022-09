D’Agostino: “Grazie a Berlusconi per nomina responsabile dipartimento Innovazione e Sviluppo”

In un momento particolarmente complesso per la vita economica del nostro Paese, essere chiamato a guidare il dipartimento innovazione e sviluppo di Forza Italia mi inorgoglisce e, nel contempo, mi carica di responsabilità. Grazie al Presidente Berlusconi, al Presidente Tajani, all’onorevole Cattaneo e all’onorevole Martusciello per aver pensato a me per questo ruolo in un partito che continua ad essere un punto di riferimento solido per i moderati e per il ceto produttivo italiano.

La crisi post covid e le conseguenze del conflitto in Ucraina stanno causando danni enormi a chi continua a fare impresa, ad investire e che, oggi più che mai, ha bisogno di un governo solido e capace di adottare quei provvedimenti che servono a sostenere lo sviluppo, nuova innovazione, e a fermare gli effetti delle crisi in atto.

Va senza dire che sarà massimo il mio impegno profuso in sinergia con il Presidente Berlusconi e con gli altri dipartimenti del Partito, nell’interesse del Paese e di un Mezzogiorno che, mai come in questa fase, ha bisogno di interventi mirati per favorire nuovi insediamenti e, con essi, nuova produzione e nuova occupazione.”

Così in una nota Angelo Antonio D’Agostino, nominato oggi da Silvio Berlusconi nuovo responsabile del Dipartimento Innovazione e Sviluppo di Forza Italia.