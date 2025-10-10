D’Agostino: “Caputo è un valore per Forza Italia e per la Campania”

“L’adesione di Nicola Caputo a Forza Italia rappresenta un passaggio significativo per l’intero quadro politico campano. Parliamo di una personalità che ho sempre stimato per la serietà, la competenza e la dedizione con cui ha interpretato il suo ruolo istituzionale, mantenendo sempre un forte legame con i territori e con le comunità della nostra regione.

La sua scelta conferma la vitalità e l’attrattiva di un partito che continua a essere casa naturale per chi crede nella politica moderata, responsabile e orientata al merito. In un momento in cui il confronto politico tende spesso a estremizzarsi, l’ingresso di Caputo rafforza quella visione equilibrata e concreta che Forza Italia incarna e che trova nella guida di Antonio Tajani e di Fulvio Martusciello punti di riferimento autorevoli. Sono certo che il contributo di Nicola Caputo, per esperienza e sensibilità, sarà prezioso nel percorso di radicamento e di crescita del partito in Campania, a partire dalle prossime sfide elettorali che ci attendono.”

Lo afferma l’on. Angelo Antonio D’Agostino, Responsabile nazionale del Dipartimento Innovazione e sviluppo di Forza Italia e segretario provinciale di Avellino.