D’Acierno eletta nuova segretaria della CGIL: le congratulazioni del Partito Democratico di Avellino

Avellino – “Il Partito Democratico Irpino esprime le sue congratulazioni e augura un buon lavoro alla neoeletta Segretaria Generale della CGIL di Avellino, Italia D’Acierno. Vogliamo anche cogliere l’occasione per ringraziare il precedente Segretario Franco Fiordellisi per l’impegno e il lavoro svolto sul territorio, contribuendo attivamente alla valorizzazione dei diritti dei lavoratori e alla crescita della comunità. Siamo fiduciosi che la Segretaria porterà avanti importanti iniziative per il benessere dei cittadini e dei lavoratori irpini. Rinnoviamo l’augurio di un buon lavoro alla Segretaria con l’impegno di costruire insieme una rete di protezione e sostegno per i lavoratori e per l’intera comunità irpina. La strada che abbiamo davanti è impegnativa, ma solo lavorando insieme possiamo raggiungere risultati significativi”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla segreteria provinciale del Partito Democratico di Avellino.