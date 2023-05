Da Sturno a Policoro, viaggio d’istruzione all’insegna dello sport per il “Fermi”

Un viaggio d’istruzione all’insegna dello sport. Gli studenti e le studentesse del Liceo scientifico sportivo “E. Fermi” di Sturno hanno vissuto un’esperienza unica.

Ospiti del campus-scuola Aquarius di Policoro, gli allievi hanno svolto attività sportive nautiche e non: vela, kayak, tiro con l’arco, equitazione, orienteering, arte marinaresca e vari sport da spiaggia. Hanno avuto modo di apprendere, oltre alla parte strettamente tecnica delle discipline, anche uno spirito marinaresco e molta sicurezza in acqua. Entusiasmo, disponibilità, capacità di convivenza e di adattamento, rispetto e conservazione dell’ambiente, sono stati gli aspetti fondamentali dell’insegnamento e della vita del campus.

Non sono mancati momenti di aggregazione e socializzazione quali la discoteca che ha visto l’alunno Gerardo Pio Pagliarulo esibirsi in pista con la sua specialità e il falò nell’ultima sera che ha raccolto tutti gli alunni sulla spiaggia per cantare insieme.

Gli studenti e le studentesse del Liceo scientifico sportivo di Sturno ringraziano lo staff e gli istruttori dell’Aquarius Village e, in particolare, la Dirigente Scolastica, prof. ssa Silvana Rita Solimine, per aver sostenuto l’importanza di questi momenti soprattutto ora dopo il periodo di sospensione dei viaggi scolastici a causa del Covid.