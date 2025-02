Da pop-star a clochard: la storia di Rania Zeriri sulle pagine nazionali

La storia di Rania Zerini, la pop-star olandese, conosciuta anche in Germania per la sua partecipazione a un talent-show circa quindici anni fa, ma che oggi vive da clochard, ha ormai conquistato le prime pagine dei giornali nazionali. A sollevare per primo il caso è stato il giornalista Enzo Costanza. Rania, infatti, aveva trascorso diversi giorni vagabondando per le strade di Avellino, per poi spostarsi a Mercogliano, dove fortunatamente ha accettato i primi aiuti.

Il Piano di Zona del Comune guidato da Vittorio D’Alessio si è prontamente attivato per assistere la 39enne, che ora è ospite della comunità di recupero di San Tommaso “La Casa sulla Roccia”. Le è stato fornito un telefono, poiché il suo le era stato rubato a Napoli, e alle operatrici ha raccontato di non voler tornare in Olanda, ma di desiderare di andare in Sicilia, dove alcuni amici le avrebbero offerto un posto di lavoro in una struttura ricettiva.