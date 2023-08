Da oggi nuovo dispositivo di transito per la galleria “Monte Pergola”

A partire da oggi, lunedì 7 agosto, e fino all’8 settembre 2023 sarà in vigore un nuovo dispositivo di transito in corrispondenza della galleria “Monte Pergola” del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, interessata, come noto, da un rilevante intervento di manutenzione programmata dell’investimento complessivo di oltre 48 milioni di euro.

Anas spiega che la nuova regolamentazione per la circolazione è stata già adottata durante la scorsa estate e definita presso la Prefettura di Avellino alla presenza di Enti ed Istituzioni interessate, a seguito delle richieste pervenute da ditte del comparto delle Aziende Conserviere”.

Il dispositivo sarà attivato tra Serino e Solofra, nella fascia oraria tra le 10.00 e le 14.00 dal lunedì al venerdì (ad esclusione di lunedì 14 e martedì 15 agosto) e prevedrà:

– l’estensione della libera circolazione nel tunnel – in direzione di Salerno – anche a tutti i mezzi pesanti, ad eccezione di quelli che trasportano merci pericolose od infiammabili;

– per motivi di sicurezza, nella medesima fascia temporale, l’interdizione totale del transito in direzione di Avellino, con deviazione della circolazione lungo percorsi alternativi individuati in loco.

Per garantire anche quest’anno l’accoglimento delle richieste pervenute dal territorio, Anas si è adoperata, tra le altre cose, anche nella implementazione della segnaletica in particolare verticale e nei presidi del personale su strada; il nuovo dispositivo di transito resterà comunque soggetto ad eventuali nuove verifiche o valutazioni da parte degli Enti Competenti, al fine di garantire la mitigazione dei disagi.

Nelle altre fasce orarie, nei giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi e prefestivi il transito tornerà ad essere regolamentato secondo il dispositivo già in vigore.

Anas, società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.