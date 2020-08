Avellino Da oggi le bancarelle di Ferragosto in piazza Garibaldi 6 Agosto 2020

Con una ordinanza pubblicata sul sito del Comune, la polizia municipale di Avellino prevede il divieto di circolazione dalle 7 alle 18 dei giorni 6 e 7 agosto in via Rampa Santa Maria delle Grazie. Fino al 30 settembre, invece, non sarà possibile circolare in via Fricchione ed è stato previsto il doppio senso di circolazione per residenti e persone autorizzate.

Per le classiche “bancarelle” di ferragosto che vendono in prevalenza dolci, dal 6 al 23 agosto divieto di sosta, sul lato sinistro di piazza Garibaldi, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Partenio e l’intersezione con via Terminio. Previsto anche il restringimento della carreggiata in piazza Garibaldi.

Entrerà in vigore da domani 7 agosto, fino al 31 agosto, il divieto di circolazione e di sosta in via Chiesa Conservatorio. Verranno chiuse al traffico, i venerdì e i sabato, Viale Italia, dall’intersezione con Via Marconi a quella con Via F.lli Del Gaudio, e Via F.lli Urciuoli.

In queste strade sarà vietata la sosta (in Via F.lli Urciuoli dai civici 3 e 7 e 14 e 18). In Via F.lli del Gaudio verrà istituito il senso unico in direzione Via Colombo (divieto di accesso in senso opposto)