Da Nomini Casino ai musei in un piccolo viaggio di design

Architettura e arte sono cose che vediamo tutti i giorni, che modificano la nostra vita in maniera costante e a volte anche direttamente percettibile. Il valore estetico e artistico lo percepiamo nelle case che abitiamo, nei luoghi che visitiamo, in quello che vediamo quando apriamo il sito internet di nomini e in un’infinità di altri particolari.

Tali branche della cultura umana, esattamente come il design, influenzano la nostra percezione e ci sono molteplici studi che parlano della relazione tra l’estetica e la psicologia: avete mai cercato di capire perché tutti gli ospedali tendono ad avere colori similari tra loro al loro interno? Perché ci sono dei colori che tranquillizzano più altri!

Andiamo ad analizzare l’argomento con maggiore precisione all’interno di questo articolo!

Questione di forma e funzione

Partiamo dalla questione architettonica e prendiamo in esame un casinò: all’interno di una struttura di questo tipo ci sono davvero pochi dettagli lasciati al caso. Dalla disposizione delle sale alla scelta dei colori e dei materiali, dalla tipologia di luci scelte a quante luci devono stare accese contemporaneamente all’interno di una sala: tutto è pensato appositamente per costruire in chi è dentro la struttura un determinato tipo di emozione.

Per quanto ci siano strutture dalle architetture e dagli interni classicheggianti, è stato il versante americano del divertimento a dettare legge in tal senso. I casinò americani, specie quelli di Las Vegas, sono tutti vere e proprie masterclass sull’argomento: grandi vetrate e illuminazione di fascia alta per favorire il senso di apertura e continuità, unendo il contesto interno al panorama esterno; a questo si aggiungono poi gli ampi corridoi, con spazi ben definiti per i tavoli da gioco e una disposizione che invita il giocatore all’immersione totale; piattaforme come nomini casino, pur potendo contare soltanto su una sitemap, cercano di offrire una simile esperienza da utente finale.

La progettazione, sia analogica che digitale, è quindi direttamente collegata alla psicologia del fruitore: un luogo viene costruito al fine di raggiungere un obbiettivo ben preciso; c’è chi vuole creare un ambiente privo di pericoli, chi invece vuole dare l’idea di essere parte di un mondo lussuoso, in cui non è necessario avere preoccupazioni di alcun tipo.

Dalla psicologia del colore al design come strumento emozionale

Come abbiamo accennato in apertura, i colori non vengono mai scelti a caso durante il processo di progettazione. Colori come il rosso e l’oro, ad esempio, sono scelti perché trasmettono al cervello sensazioni di ricchezza e passione mentre colori come il bianco e blu, dai toni freddi e severi, servono invece ad accentuare l’eleganza o a comunicare serenità. Luci soffuse o fluorescenti permettono di aumentare l’intensità emotiva degli avventori di un luogo, motivo per cui i percorsi museali patrocinati dal ministero della cultura sono costruiti proprio sull’idea di tragitto che anche emotivamente porta una persona dal punto A al punto B!

Ai colori vanno poi aggiunti gli elementi di arredo, che possono aiutare una persona percepire determinate emozioni più di altre. Parliamo ad esempio di tappeti, armadi, vetrate, colonne, abbellimenti: tutto questo viene strategicamente progettato al fine di indurre una persona in un determinato stato emotivo! Anche la musica viene realizzata ad hoc per questo genere di situazioni: la musica di sottofondo di un museo, ad esempio, è solitamente scelta in tandem con la tematica centrale dell’esposizione; nei cinema il discorso è identico e il discorso si può ripetere ulteriormente andando a parlare di sale da gioco, anche quando digitali come nel casino di nomini casino.

Arte, architettura, design ed estetica quindi sono tutte materie che sono strettamente collegate tra loro e sono impiegate in maniera sinergica al fine di offrire a un fruitore un particolare stato emotivo. Che tu sia su nomini casino o che tu stia percorrendo le corsie del tuo supermercato di fiducia, facci caso: imparerai a leggere il mondo con codici diversi!