Da Ines Fruncillo vicinanza e solidarietà ai Carabinieri aggrediti

Si riporta la nota di Ines Fruncillo, Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino.

A nome di tutto il Coordinamento Provinciale di FdI Avellino, esprimo la piena solidarietà ai Carabinieri di Atripalda aggrediti da due extracomunitari mentre era in corso un’attività di controllo del territorio. Quanto accaduto è inaccettabile e non può non suscitare un sentimento di profonda indignazione e deve indurci a riflettere sui danni arrecati da una certa retorica buonista.

La vera integrazione presuppone il rispetto delle leggi e delle regole di civile convivenza, cui nessuno può sottrarsi e questo concetto vale per tutti. Il Governo Meloni sta già provvedendo a rafforzare nelle dotazioni i comparti degli organismi di sicurezza e in queste settimane è diventata prioritaria la discussione sulle leggi in vigore che non tutelano le Forze dell’Ordine nell’esercizio delle loro funzioni.

Noi saremo sempre dalla parte di chi serve lo Stato, dalla parte di chi, svolgendo la sua funzione con dedizione, concorre a creare le condizioni per le quali le nostre comunità vivano in un contesto sicuro e protetto. La risposta compatta e coesa registratasi in occasione di questo spiacevole accadimento rappresenta un esempio di come il sostegno reciproco possa rafforzare il tessuto sociale e promuovere la coesione. Uniamo le forze per sostenere coloro che ogni giorno sono in prima linea per la sicurezza di tutti.