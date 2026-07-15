Da Bruxelles a Roma per trasformare opportunità in risultati: l’impegno del M5S per Avellino

BRUXELLES- “L’Irpinia merita una rappresentanza presente e concreta, capace di lavorare ogni giorno, da Bruxelles a Roma, per trasformare le opportunità in risultati”. E’ il messaggio che l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Danilo Della Valle ha voluto lanciare per salutare la delegazione del Movimento del Comune di Avellino ospite ieri all’Europarlamento per discutere delle opportunità che dall’Europa possono essere messe in campo per i territori. A partire dal Comune di Avellino. Gli amministratori a confronto con l’Europa. Questo il tema che ha visto impegnati il vicesindaco di Avellino Anna D’Aliasi, i consiglieri comunali Antonio Aquino, Pasquale Luca Nacca e Agostino De Rosa e la coordinatrice provinciale Maura Sarno. Collegato da Montecitorio, dove era impegnato nelle votazioni sulla Riforma elettorale, il vicepresidente del Movimento Cinque Stelle Michele Gubitosa. “è stato un piacere accogliere gli amministratori della città di Avellino per un confronto sulle opportunità che l’Europa può offrire al nostro territorio: sviluppo, filiere locali, innovazione e internazionalizzazione.Presente in collegamento Michele Gubitosa, trattenuto alla Camera proprio dagli importanti lavori parlamentari della giornata. Ci rifaremo alla prossima occasione”. Proprio sul voto alla Camera, Della Valle ha evidenziato come : “Oggi (ieri per chi legge ndr) la politica ha mandato un segnale chiaro: la maggioranza è andata sotto alla Camera sulla legge elettorale, confermando tutte le difficoltà di un governo sempre più diviso anche sulle regole della democrazia”.