“Curva Sud Avellino” supporta la Caritas e chiede donazioni

Iniziativa benefica dei tifosi della “Curva Sud Avellino”: una raccolta di fondi per supportare la Caritas di Avellino e quindi gli ospiti della casa di accoglienza “Monsignor Antonio Forte”, per garantire loro un Natale degno.

«Che piaccia o no – scrivono i tifosi Curva Sud Avellino – noi siamo questi siamo, quelli degli eccessi, quelli dall’amore incondizionato, quelli che amano in maniera sbagliata, malsana…

Ma noi questi siamo, con nessuna voglia di cambiare, fieri delle nostre contraddizioni, consapevoli delle stesse, ma orgogliosi di essere genuini, puri e senza padroni.

In queste festività il nostro pensiero va a chi ne ha più bisogno, motivo per cui abbiamo deciso quest’anno di supportare la Caritas di Avellino.

L’intero ricavato dell’iniziativa, direttamente devolvibile attraverso bonifico sull’iban sotto riportato, ci consentirà di rendere meno freddo il Natale degli ospiti della casa di accoglienza Mons. Antonio Forte, garantendo loro il classico Cenone della vigilia, ma soprattutto regalando un sorriso a chi si trova in difficoltà.

Fiduciosi della bontà della nostra gente auguriamo a tutti un sereno Natale».

Codice Iban: IT 38 X 05387 15100 00000 1244466

Causale: donazione Curva Sud Avellino