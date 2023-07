Curami, al Circolo della Stampa raccolta fotografica collettiva

𝗖𝗨𝗥𝗔𝗠𝗜 è una raccolta fotografica collettiva che si rivolge a chiunque voglia partecipare, fotografi professionisti e dilettanti, animali urbani, appassionati di fatti comuni, vagabondi seriali, amatori delle città.

La raccolta riguarda gli scatti che ritraggono beni pubblici in senso lato, luoghi, arredo, stranezze cittadine, edifici fatiscenti, residui e interstizi, vuoti disabitati e degradati, pieghe nel tessuto costruito, nell’ottica della cura o della sua negazione.

Oltre a fornire un archivio fotografico dei fatti comuni della città, vuole essere un modo per scoprire in quanti e in quali modi ci si può relazionare ai luoghi e agli oggetti che ci appartengono, da quante prospettive è possibile osservare il paesaggio, le imperfezioni e i dettagli che ci circondano e che ci sono familiari, per coglierne le potenzialità.

La proposta fa parte di un percorso più ampio, di un programma culturale che fa dello spazio urbano e dei modi di abitarlo l’oggetto di studio principale.

Le regole sono semplicissime:

– L’oggetto della foto deve essere un bene comune o un dettaglio urbano pubblico

– Lo scatto deve riguardare un bene situato nella città di Avellino o in provincia.

Per partecipare è necessario inviare all’indirizzo e-mail 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘶𝘪.𝘴𝘱𝘢𝘻𝘪@𝘨𝘮𝘢𝘪𝘭.𝘤𝘰𝘮 una o più fotografie 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝟐𝟎 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟑 con le 𝐜𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐠𝐞𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 o l’indirizzo del luogo in cui sono state scattate, e con l’indicazione eventuale del titolo.

Gli scatti saranno accettati in qualsiasi formato, risoluzione e stile, purché siano in linea con il tema.

Le foto saranno esposte alla 𝗠𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 che si terrà presso il Circolo Arci Avionica Avellino, 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝ì 𝟐𝟕 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 e pubblicate in un opuscolo nei mesi a seguire