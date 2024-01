Cuore di Befana 2024: un’impresa di solidarietà dei Cavalieri Templari

Il Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari ha annunciato con entusiasmo il suo progetto “Cuore di Befana 2024”, un’impresa di generosità e solidarietà in collaborazione con ordini convenzionati, fondazioni e associazioni.

L’obiettivo primario di questo nobile progetto è portare calore e gioia nei cuori dei bambini attraverso tre fasi di consegna nei giorni 5 e 6 gennaio 2024, in concomitanza con la festa della Befana. Un delicato equilibrio tra tradizione e impegno sociale, il programma prevede la distribuzione di giocattoli e calze della Befana, affiancata dalla donazione di stufe per riscaldare una scuola ucraina, creando un ambiente confortevole per le attività educative dei piccoli.

L’invito a partecipare si estende a chiunque desideri contribuire, invitando alla condivisione di sovvenzioni economiche e all’acquisto di materie prime. Ogni nuovo contributo è accolto con gratitudine e integra chiunque si unisca a questa nobile causa nella calorosa famiglia cavalleresca.

Le tappe chiave del progetto includono la consegna di tre stufe il 5 gennaio 2024 a Marigliano (NA), seguita dalla donazione presso l’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino il 5 gennaio 2024, e infine, la distribuzione di giocattoli e calze a Meta (NA) il giorno dell’Epifania.

Un riconoscimento speciale sarà riservato ai convenzionati e benefattori durante la prossima Cerimonia d’Investitura cavalleresca. Tra gli enti coinvolti spiccano il Serenissimo Ordine dei Cavalieri della Natività, l’Ordine Sovrano Cavalieri del Tempio di Jerusalem, OSMTH – Commenda del Goleto di Avellino, la Fondazione Giona e l’Associazione Arte Reale, uniti da un comune scopo di diffondere amore e solidarietà.

L’invito finale per future iniziative è rivolto a Dame e Cavalieri del SOCT, nonché agli Ordini Gemellati e non, affinché contribuiscano con assistenza, partecipazione e ricerca dei materiali necessari. A genitori, nonni, zii e a tutte le anime di buon cuore, l’appello è quello di unirsi a questa lodevole iniziativa, regalando un sorriso ai bambini e contribuendo a illuminare il cammino della generosità e della speranza. Insieme, possiamo trasformare il Cuore di Befana 2024 in un’esperienza indimenticabile per chi ne ha più bisogno.