Cultura, Perrotta non ha dubbi: “Avellino è viva e risponde con entusiasmo”

Prosegue senza sosta l’impegno a Palazzo di Città della Commissaria Prefettizia, Giuliana Perrotta, che in occasione della terza edizione del convegno “Occhio alla truffa” ha fatto il punto sugli obiettivi della macchina amministrativa. Innanzitutto, il risanamento finanziario e quindi l’approvazione del bilancio. Un rigore contabile che cammina di pari passo con la riqualificazione urbana: la Commissaria ha infatti ricordato che a breve verranno completate opere pubbliche molto amate dal territorio, a partire dal recupero della Dogana, atteso da anni dalla cittadinanza.

Perrotta ha rivolto anche un pensiero alla città, definendola «molto viva». Un segnale forte è arrivato dalla risposta del pubblico alle iniziative culturali. «Siamo riusciti a varare un programma di spettacoli totalmente gratuiti – ha sottolineato – cosa mai successa prima ad Avellino, coinvolgendo i vari teatri cittadini riscontrando un successo di pubblico confortante». Altro tema centrale è il rapporto con il mondo dell’associazionismo. La Commissaria ha lodato la vivacità delle realtà locali parlando di «un tessuto associativo importante e di partecipazione attiva dei cittadini che va sempre sollecitata».

Infine da Perrotta un’iniezione di ottimismo per il futuro del capoluogo irpino: «Credo che nei prossimi mesi ci siano buone speranze affinché la città possa affrontare gli anni che seguono con sufficiente fiducia ed entusiasmo».