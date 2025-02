Cucina italiana: Avellino conquista la medaglia d’argento

Il culinary team Avellino conquista la medaglia d’argento ai campionati della cucina italiana.

Dopo una gara combattuta fino all’ultimo dettaglio, il gruppo ha conquistato un meritatissimo podio, dimostrando tecnica, passione e un’incredibile capacità di esaltare i sapori della tradizione con un tocco di innovazione.

Il menù, composto da quattro portate, ha incantato la giuria con un viaggio gastronomico raffinato e sorprendente:

– Amuse bouche – Ricciola marinata in osmosi con estratto di cavolo cappuccio viola e gel di passion fruit e lemongrass, servita su una croccante cialda soffiata al nero di seppia: un inizio elegante e intrigante.

– Primo piatto – Gnocchetti in minestra di fagioli Quarantini, avvolti da una vellutata salsa di provola affumicata e impreziositi da gambero rosso marinato al lime, un omaggio alla cucina della tradizione con un tocco di mare.

– Main Course – Salmone a bassa temperatura, accompagnato da una delicata salsa allo zafferano, un sorprendente carciofo soufflé e un croccante Pop Fish ai limoni di Sorrento, per un equilibrio perfetto tra terra e mare.

– Dessert – Un trionfo di dolcezza con una bavarese di ricotta di bufala, fragola e mango, servita con una raffinata tarte bignè alla composta di fragole, un sorbetto al lampone e una vellutata namelaka al cocco.

Un menù che ha saputo raccontare l’anima della cucina italiana, irpina e campana, emozionando il palato e conquistando la medaglia!

Alla guida del team il Team Manager Ugo D’Alessandro, con il Capitano Gaetano Cerciello e gli chef Vincenzo De Gisi, Pasquale D’Alessandro, Federico Della Cerra, Gabriele De Vita, Gaia Imbimbo, Pasquale Maietta, Sara Nazzaro e Pietro Del Franco.