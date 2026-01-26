Crollo Palazzo Leoni, il sindaco Olivieri: poteva essere una tragedia, perso un pezzo di storia

FORINO- Il sindaco di Forino Antonio Olivieri e’ intervenuto con una nota dopo il crollo parziale di una ala di Palazzo Leoni per “ringraziare quanti sono prontamente intervenuti a seguito del crollo parziale di Palazzo Leoni: i Vigili del Fuoco, l’ENEL, i Carabinieri, la Polizia Municipale, i dipendenti comunali, il Gruppo Comunale di Protezione Civile.In condizioni particolarmente difficili, Vigili del Fuoco e ENEL hanno operato senza sosta per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la fornitura di energia elettrica venuta a mancare nelle zone adiacenti al crollo. Sul posto sono inoltre intervenute le unità cinofile dei Vigili del Fuoco per verificare che non ci fossero persone sotto le macerie”. Olivieri ha anche evidenizato come “sarebbe potuto essere una tragedia. Il rischio per l’incolumità delle persone è stato reale, ma fortunatamente non si sono registrati feriti, solo danni a due autovetture e alle proprietà prospicienti il Palazzo.Ho emesso immediatamente un’ordinanza sindacale che vieta la circolazione su via G. Marconi. Nella giornata di domani si procederà a tutti i successivi adempimenti del caso”. E ha anche espresso il rammarico per la perdita di una struttura storica: “Palazzo Leoni, simbolo della nostra Forino, edificato nel 1724, era stato acquistato da diversi anni dalla famiglia Aliberti, che non è riuscita purtroppo a recuperarlo e ristrutturarlo, tanto da decidere di rimetterlo in vendita. Oggi Forino perde un pezzo di Palazzo simbolo della sua storia. La nostra priorità ora è eliminare definitivamente il pericolo e definire tempi e modalità degli interventi, considerando che l’edificio è sottoposto al vincolo della Soprintendenza.Informo inoltre la cittadinanza che, da domani e fino al termine dell’emergenza, l’accesso al plesso scolastico “Elodia Botto Picella” sarà possibile esclusivamente da via Don Minzoni o via Casaldicreta, per poi immettersi su via Marconi”