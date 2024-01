Crocchette per cani senza cereali: perché sceglierle?

Ormai è risaputo: i padroni che hanno a cuore il benessere dei propri amici a 4 zampe devono puntare su un’alimentazione sana ed equilibrata poiché da questa dipende il loro stato di salute. Sia nei negozi per animali che online, la scelta della giusta pappa può non essere sempre facile da compiere, viste le migliaia di tipologie disponibili.

Ma attenzione, non è tutto oro quello che luccica e bisogna saper individuare la tipologia migliore di crocchette per il nostro cane, senza cadere nel tranello di pubblicità o packaging accattivanti. La prima cosa da fare per capire se una crocchetta è di buona qualità è iniziare a leggere con attenzione la lista degli ingredienti: infatti, alla stregua di ciò che accade per i prodotti destinati all’alimentazione umana, sono indicati in ordine decrescente, così che il primo è quello più abbondante.

Di fatto, nelle crocchette di alta qualità, il primo ingrediente è sempre una proteina animale (carne o pesce) che proviene da carne o pesce disidratato o fresco. I prodotti di bassa qualità contengono invece farina di carne o pesce, così come derivati della carne o del pesce, indicando così l’utilizzo di parti di scarto.

Le proteine rappresentano un componente essenziale nell’alimentazione dei nostri amici pelosi, il cui valore non dovrebbe mai essere inferiore del 25%. Quindi, maggiore è la quantità di proteine e maggiore è la qualità del prodotto. A proposito di qualità delle crocchette, molto apprezzate dai nostri amici a 4 zampe sono quelle grain free, ovvero senza cereali che sfruttano come fonte di carboidrati la zucca o le patate.

Tra le migliori crocchette grain free troviamo quelle di Amusi, brand di pet food di alta qualità. I croccantini senza cereali Amusi sono ricchi di tanto gusto, ma con un ingrediente in meno. Disponibili in due diversi gusti (maiale ed agnello), sono senza alcun cereale dentro e contengono patate e zucca, due fonti di carboidrati che apportano minerali e vitamine.

Il maiale, gustoso e nutriente, contiene vitamine del gruppo B, ferro e selenio per rafforzare il sistema immunitario. L’agnello nutriente e saporito, è ricco di acidi grassi omega 3 altamente antinfiammatori, oltre a zinco e ferro che rafforzano il sistema immunitario.

I croccantini grain free si adattano perfettamente ad un cane allergico o sensibile ai cereali e sono formulati per essere estremamente digeribili grazie ad ingredienti selezionati. Scegliere croccantini senza cereali per l’alimentazione del nostro cane rappresenta un passo importante per migliorare il suo benessere.

Acquistare cibo per cani di ottima qualità apporta, infatti, benefici, non solo nel breve periodo, ma anche durante la fase di vecchiaia, un momento delicato in cui è più facile che si presentino problematiche di salute.