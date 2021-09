Attualità Cristiano Malgioglio ad Ariano Irpino, il suo show al Reset Dinner Club 27 Settembre 2021

Un luogo perfetto dove si incontrano i due più alti piaceri della vita:

Mangiare e Divertirsi! Locale raffinato ed elegante, cucina di altissima

qualità, con chef di fama nazionale specializzati nelle cene spettacolo e

feste private. Questo e molto altro è il Reset Dinner Club, locale che

ospiterà Cristiano Malgioglio sabato 2 ottobre, per la sua prima volta ad

Ariano Irpino.

Si riparte allora, e nell’assoluto rispetto delle normative anticovid. La cena

spettacolo è un must di questo locale e Malgioglio è l’ospite per eccellenza.

Cantautore e personaggio televisivo italiano famosissimo, dopo

un’adolescenza trascorsa in Sicilia, dopo il diploma si trasferisce dalla

sorella a Genova. Qui entra in contatto con i cantautori della cosiddetta

“scuola genovese”, come Gino Paoli, Luigi Tenco e soprattutto Fabrizio

De Andrè, che lo introduce nel mondo discografico. Comincia quindi a

lavorare come autore scrivendo testi per Iva Zanicchi, Giuni Russo, Mina,

Ornella Vanoni, Raffaella Carrà e tanti altri.

Nel frattempo, diventa popolare anche come cantante e personaggio

televisivo, grazie alla sua personalità esuberante. Nel 2007 partecipa al

reality L’isola dei famosi e nel 2017 è uno dei concorrenti del Grande

Fratello Vip. A oggi, Cristiano Malgioglio ha pubblicato 28 album e

scritto centinaia di canzoni per altri artisti, alcune delle quali entrate nella

storia della musica leggera italiana, come L’importante è finire e Ancora

ancora ancora per Mina o Ciao cara come stai e Testarda io (La mia

solitudine) per Iva Zanicchi.

Per prendere parte alla cena spettacolo, sarà necessario esibire il Green

Pass o un tampone valido 48h. Ingresso solo su prenotazione.