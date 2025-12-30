Crisi idrica, via libera all’ordine del giorno in Manovra. Panebianco: “interventi su reti e bonifica della falda Solofra–Montoro”

Un fondo straordinario per le reti idriche, il coinvolgimento del Commissario nazionale per la scarsità idrica e un impegno specifico per la bonifica della falda contaminata da tetracloroetilene nell’area Solofra–Montoro. Sono questi i punti qualificanti dell’ordine del giorno approvato in Aula alla Manovra di bilancio sulla crisi idrica in Irpinia e nel Sannio.

Sull’approvazione dell’ordine del giorno è intervenuta anche Selenia Panebianco, esponente di Forza Italia e consigliera comunale di Montoro, che evidenzia le ricadute dirette per la comunità locale: “Si tratta di un passaggio importante per territori che da anni convivono con gravi criticità nel servizio idrico. Le misure previste – dal fondo per le reti all’intervento del Commissario nazionale – rappresentano un primo passo concreto”.

Panebianco pone l’accento soprattutto sulla questione ambientale e sanitaria: “Di particolare rilievo per Montoro e Solofra è l’impegno per la bonifica della falda contaminata, con risorse dedicate e tempi certi, a tutela della salute dei cittadini e del diritto all’acqua”.

La consigliera comunale ringrazia infine “l’on. Tullio Ferrante e l’on. Marta Fascina per l’attenzione e l’impegno dimostrati verso il nostro territorio”, assicurando che seguirà “con attenzione l’attuazione degli impegni assunti, affinché si traducano in interventi concreti e tempestivi”.