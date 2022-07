Crisi di governo, Draghi annuncia le dimissioni

“Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica”. Lo ha annunciato il premier Mario Draghi in Consiglio dei ministri, dopo l’incontro con Mattarella.

“Le votazioni di oggi in Parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico. La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c’è più. È venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo”, ha sottolineato, dopo che questa mattina il M5S non ha votato la fiducia al decreto Aiuti.