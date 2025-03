Crisi Denso: Investimenti e Cds per il Rilancio

Si è tenuta questa mattina a Confindustria di Avellino, la riunione chiesta dalle segreterie provinciali di Fim- Fismic-Uglm e le rispettive RSU della Denso di Pianodardine per affrontare la crisi produttiva e occupazionale della fabbrica più grande del nucleo industriale di Avellino.

Alla riunione ha partecipato la Direzione Nazionale della Denso Thermal System ed è stato sottoscritto un accordo quadro a cui hanno aderito anche le due organizzazioni sindacali (Uilm e Fiom) che avevano scioperato pochi giorni fa.

20 milioni di investimenti per l’ammodernamento tecnologico e il prolungamento degli ammortizzatori sociali insieme all’incentivo all’esodo per affrontare la crisi e gestire gli esuberi.