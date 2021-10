Attualità Crescono i mercati delle scommesse sportive online 21 Ottobre 2021

Il mondo delle scommesse sportive è sempre più attivo e vario, soprattutto per quanto riguarda i mercati messi a disposizione degli appassionati. Non è soltanto una questione di piattaforme di betting, ma di alternative fruibili da chi ama scommettere online. Fino a qualche anno fa il calcio era praticamente l’unica disciplina sulla quale si potevano piazzare delle puntate, e con una varietà di eventi a disposizione comunque molto limitata.

Adesso, invece, gli sport sui quali è possibile scommettere sono moltissimi e non solo: i mercati sono aumentati vertiginosamente. Ad esempio, se oggi volessi scommettere sul rugby, precisamente su una partita del campionato inglese della seconda serie, avrei senza dubbio la possibilità di trovare un bookmaker, più di uno a dire il vero, con delle quote disponibili per un evento di questo genere. Ad esempio, Scoop Six è un ottimo sito per controllare le quote sportive nel Regno Unito.

Le scommesse sul tennis, ultimamente, sono gettonatissime e costituiscono un nuovo mercato esplorato in maniera decisamente parziale sino a cinque o sei anni fa. Oggi invece il volume di puntate che è possibile registrare in occasioni di grandi tornei, come ad esempio gli Slam del Roland Garros o di Wimbledon, è davvero alto e raggiunge picchi simili a quelli registrati per i match di cartello del calcio. Una sfida fra Roger Federer e Novak Djokovic, o fra Tsitsipas e Zverev, in un torneo prestigioso, può valere, per fare un esempio, lo stesso numero di puntate, se non maggiore, di un big match della Serie A italiana, per esempio di Milan – Juventus.

Le nuove frontiere del betting

L’espansione dei mercati non si ferma però alle discipline più note, come calcio e tennis, ma è rappresentato in maniera più plastica, per così dire, dalle alternative che aprono il campo a sport come la pallanuoto, il biliardo, il cricket, il badminton, l’hockey su ghiaccio, il tennistavolo, il calcio a 5. E per ognuna di queste discipline l’esposizione geografica è enorme, con eventi che si svolgono in ogni continente, dall’Oceania all’America, senza soluzione di continuità.

Un altro esempio calzante relativo all’esponenziale crescita dei mercati a disposizione di chi ama scommettere online sullo sport è l’ascesa rapidissima sui siti di scommesse degli sport virtuali, meglio noti come e-sports. Questa disciplina, che alcuni vorrebbero addirittura fosse ammessa alle prossime Olimpiadi, raccoglie sempre più appassionati in giro per il mondo e il suo sbarco sul pianeta delle scommesse online è legato, in qualche misura, a una sorta di rivoluzione che vede giovani e giovanissimi avvicinarsi in maniera convinta al mondo delle scommesse online. D’altronde, con la possibilità da parte dei bookmakers di trasmettere in streaming gli eventi, si è aggiunto, per chi scommette, un elemento di realtà decisivo, con il controllo in tempo reale dell’andamento della propria puntata, e un‘inevitabile, anche in questo caso, distensione dei mercati, che aggiungono un’ulteriore livello a una struttura già molto sviluppata.

Il futuro delle scommesse online è insomma tutto in divenire e passa attraverso lo sviluppo, sempre più ampio e in differenti direzioni, dei mercati.