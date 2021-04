Politica Covid19, Sibilia: “Ok pass sanitario ma i costi dei tamponi siano a carico dello Stato” 20 Aprile 2021

“Il Governo sta lavorando al varo del ‘pass’ con cui i cittadini potranno spostarsi liberamente anche tra Regioni classificate con colore rosso o arancione e, naturalmente, per favorire l’arrivo di turisti in Italia, come proponevamo da tempo. Un tampone negativo nelle 48 ore probabilmente sarà una delle tre condizioni per ottenere il pass, in alternativa alla certificazione della vaccinazione o alla guarigione dal Covid-19. È però importante mettere subito in chiaro che dovrà essere onere dello Stato assicurare gratuitamente il tampone antigenico o molecolare. Quando il tampone diventerà strumento per riprendere a spostarsi e a produrre in sicurezza, i costi dovranno essere a carico dello Stato. Sarebbe inconcepibile che i costi per raggiungere l’obiettivo condiviso della riconquista della normalità finissero per ricadere sul cittadino, già provato dalle restrizioni legate alla crisi sanitaria”.

È quanto scrive sui social il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.