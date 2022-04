Covid, un decesso anche al Moscati

È deceduto questa mattina, in una stanza d’isolamento Covid dell’Unità operativa di Geriatria dell’Azienda ospedaliera Moscati, un paziente di 82 anni di Atripalda (Av), ricoverato dal 19 marzo.

Al Covid Hospital dell’Azienda Moscati e nelle stanze singole d’isolamento allestite nelle diverse Unità operative della Città ospedaliera per accogliere i pazienti con specifiche patologie e positivi al Covid sono ricoverati 37 pazienti: 3 nella terapia intensiva e 26 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 1 nell’Unità operativa di Pneumologia, 3 in Medicina Interna, 1 in Ostetricia e Ginecologia, 1 in Geriatria e 2 nella Pediatria della Città ospedaliera.