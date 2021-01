Covid, un decesso al “Frangipane” di Ariano Irpino. E’ morta ieri, infatti, una 84enne di Sturno che era ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva. Nel nosocomio della città del Tricolle, ad oggi, risultano ricoverati 1 paziente (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 5 (su 12 posti letto) pazienti in Medicina Covid; 13 pazienti in Area Covid, di cui 9 (su 16 posti letto) in Medicina e 4 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.