Covid, un 75enne di Ariano Irpino è morto in ospedale. L’uomo era ricoverato nel reparto di terapia intensiva del “Frangipane” dove, ad oggi, sono ricoverati 4 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 12 (su 12 posti letto) in Medicina Covid, 24 in Area Covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in Medicina e 9 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.