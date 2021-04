Covid, tre studenti positivi a San Martino Valle Caudina

Quarantena per uno studente della quarta elementare e uno di terza media di San Martino Valle Caudina. A comunicare la notizia è stata la dirigente scolastica che ha contattato, come da prassi, l’azienda sanitaria locale (Asl). Ora per le due classi frequentate dagli studenti contagiati scatterà la quarantena. Studenti e personale scolastico saranno sottoposti ai tamponi.

A Roccabascerana, intanto, alla luce delle notizie positive relative ai contagi, le scuole restano aperte. Ad Avellino, invece, il sindaco Gianluca Festa ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza, per gli studenti delle scuole superiori, ancora per una settimana.