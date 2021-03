Covid, timore focolaio a Roccabascerana

Quattro nuovi contagi da coronavirus in Valle Caudina a Roccabascerana in provincia di Avellino. Il sindaco, Roberto Del Grosso, teme che si sviluppi un focolaio in paese. Il primo cittadino ha detto: “Cari concittadini, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl mi ha comunicato altri 4 nuovi casi positivi.

Le persone interessate sono in isolamento A loro gli auguri di una pronta e completa guarigione. Temo – continua – anche alla luce delle attività di tracciamento ancora oggi effettuate che, nei prossimi giorni, registreremo altre positività.

Viviamo una fase molto delicata che richiede, come non mai, la massima attenzione. Vi prego di evitare, nei limiti del possibile, contatti sociali non necessari. Si esce soltanto per ragioni di lavoro, salute o altra necessità. Feste pranzi o riunioni con familiari ed amici non sono consentite in questo particolare momento”.