Covid, sono 328 i positivi oggi in Irpinia. 9 i posti letto occupati al “Frangipane”

Sono 328 i positivi al Covid-19 in Irpinia a fronte dei 1.368 tamponi effettuati. L’Asl di Avellino conta anche 9 posti letto occupati (di cui 2 in sub-intensiva) dei 26 totale delle aree Covid dell’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino.

54 le dosi di vaccino somministrate nella giornate di ieri: di cui 52 quarte dosi e 2 terze dosi.

Aiello del Sabato 2

Altavilla Irpina 4

Ariano Irpino 17

Atripalda 11

Avella 3

Avellino 60

Baiano 2

Bisaccia 1

Bonito 5

Cairano 1

Calabritto 1

Calitri 6

Caposele 2

Capriglia Irpina 4

Carife 1

Cassano Irpino 1

Castelfranci 1

Castelvetere sul C. 1

Cervinara 14

Cesinali 2

Conza della C. 1

Domicella 2

Fontanarosa 6

Forino 7

Frigento 3

Gesualdo 7

Greci 2

Grottaminarda 3

Grottolella 3

Guardia Lombardi 1

Lauro 3

Lioni 3

Manocalzati 4

Marzano di Nola 1

Mercogliano 13

Mirabella Eclano 14

Montecalvo Irpino 3

Montefalcione 3

Monteforte Irpino 9

Montefredane 3

Montefusco 5

Montella 7

Montemarano 1

Montemiletto 3

Montoro 13

Moschiano 1

Mugnano del C. 2

Nusco 2

Ospedaletto d’A. 1

Pago del Vallo di L. 3

Parolise 1

Pietradefusi 2

Pietrastornina 3

Prata P.U. 3

Pratola Serra 4

Quadrelle 1

Quindici 1

Rotondi 2

Salza Irpina 1

San Martino V.C. 1

San Michele di S. 1

San Nicola Baronia 1

San Potito Ultra 3

San Sossio Baronia 3

Sant’Andrea di C. 2

Sant’Angelo dei L. 2

Savignano I. 2

Scampitella 1

Serino 3

Sirignano 1

Solofra 4

Sperone 2

Summonte 2

Taurano 2

Taurasi 1

Torre Le Nocelle 1

Trevico 1

Tufo 1

Vallesaccarda 2

Villamaina 1

Villanova del B. 1

Volturara Irpina 3

Zungoli 1