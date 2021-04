Provincia Covid Serino, nuova ordinanza del sindaco 27 Aprile 2021

Da oggi 27 aprile fino al 4 maggio incluso sarà in vigore a Serino, come preannunciato nei giorni scorsi, la nuova Ordinanza Sindacale che prevede la riapertura di tutte le attività consentite in zona arancione. Specifichiamo inoltre che: 1) bar e i circoli aprono solo con la modalità di asporto fino alle 18; 2) è consentita l’attività di asporto per pizzerie, ristoranti, paninoteche fino alle 22; 3) è consentita l’attività di asporto per pasticcerie; 4) è prevista la riapertura degli uffici comunali, previo appuntamento telefonico al numero 3493584681; 5) è prevista la chiusura del mercato settimanale. In considerazione dei dati comunicati quotidianamente dall’ASL e dall’esito dello screening messo in campo dall’amministrazione comunale, già da 10 giorni oramai, è fondamentale continuare ad avere senso di grande responsabilità, in un momento in cui la situazione sta migliorando. Tutto ciò serve a non vanificare i sacrifici fatti finora anche e soprattutto nel rispetto di chi la battaglia con il virus l’ha persa e di chi, invece, sta attualmente lottando in ospedale e/o a casa. Raccomandiamo maturità e chiediamo collaborazione a tutti i titolari delle attività che riaprono affinché siano rispettate le norme di sicurezza e si evitino inutili assembramenti. Anche la campagna vaccinale procede spedita il che lascia ben sperare in un ritorno alla normalità quanto prima possibile.