Covid, quattro nuovi contagi a Montemiletto

Ci sono quattro nuovi contagi da Coronavirus a Montemiletto in provincia di Avellino. L’amministrazione comunale fa, però, sapere che, fra questi casi segnalati dall’azienda sanitaria locale, una persona non risulta domiciliata in paese e un’altra non è neppure residente. Intanto, nell’ultimo bollettino, si faceva riferimento a 126 nuovi contagi da Covid in 24 ore. Anche in provincia di Avellino, così come in buona parte d’Italia, c’è da registrare un trend in risalita per la diffusione del virus. Da lunedì diventeranno operative le disposizioni contenute nel nuovo Dpcm firmato da Mario Draghi.