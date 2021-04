Covid, prete positivo: quattro persone in isolamento

Quattro persone di Montoro sono state messe in isolamento domiciliare dopo che un frate di Serino è risultato positivo al Covid-19. I quattro erano stati in chiesta a Montoro, dove il frate era arrivato a celebrare la messa, prima di avere un malore.Gli operatori del 118 hanno trasportato il frate al Moscati in via precauzionale. Il sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto, ha disposto la quarantena in via precauzionale per le quattro persone del suo comune.