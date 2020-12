Covid, oggi decessi a quota 4 in Irpinia: ad Ariano muore un 90enne. L’anziano, di Sant’Angelo dei Lombardi, era ricoverato nell’area covid dell’ospedale del Tricolle.

Al “Frangipane” risultano ricoverati 2 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 8 (su 12 posti letto) pazienti in Medicina Covid; 18 pazienti in Area Covid, di cui 13 (su 16 posti letto) in Medicina e 5 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.