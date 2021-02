Covid, Molise e Basilicata rosse da lunedì: Campania resta in zona arancione

Da lunedì Basilicata e Molise passano in zona rossa e altre tre regioni – Lombardia, Piemonte e Marche – passano in arancione: ora sono in totale dieci, oltre alle province di Trento e Bolzano, alle quali vanno aggiunti i lockdown locali come quelli che scatteranno nelle province di Frosinone, Pistoia e Siena e le misure da ‘arancione scuro’ in provincia di Bologna e Brescia.

Il monitoraggio settimanale del ministero della Salute fotografa un’Italia sempre più in difficoltà a causa della diffusione delle varianti del Covid e dagli esperti arriva un nuovo invito a mantenere e anzi rafforzare i provvedimenti restrittivi: “alla luce del chiaro trend in aumento – dice l’Istituto superiore di sanità – sono necessarie ulteriori e urgenti misure di mitigazione sul territorio nazionale e puntuali interventi per evitare il sovraccarico dei servizi sanitari”.